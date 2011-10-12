Севастополь надеется включить в заказник переданные России земли

Власти Севастополя рассчитывают на включение в состав ботанического заказника местного значения «Караньский» земель, переданных в 1997 году в аренду Российской Федерации для нужд Черноморского флота и находящихся в границах зарезервированной территории.

Депутаты горсовета Севастополя, заслушав во вторник на пленарном заседании сессии информацию Государственного управления охраны окружающей природной среды в Севастополе об организации заказника «Караньский», решили после получения необходимых материалов подготовить проект обращения горcовета - ходатайства в Кабинет министров Украины об оказании содействия в получении согласия РФ на передачу земель. За это решение проголосовало подавляющее большинство депутатов - 59 человек.

Начальник Госуправления охраны окружающей среды Владислав ЗАГОРОДНИЙ сообщил, что решение о резервировании части территории Гераклейского полуострова было принято в сентябре 2006 года с целью последующего отнесения к природно-заповедному фонду в качестве ботанического заказника. Общая площадь зарезервированной территории составила около 1100 гектаров. Однако за все эти годы организовать заказник так и не удалось по причине отсутствия согласований с четырьмя землепользователями, владеющими указанной территорией, а также из-за отсутствия данных о соседствующих субъектах землепользователей.

«Есть четыре землепользователя, с кем необходимо согласовать: это воинская часть ЧФ РФ, в состав которой входит 32% всей территории, агрофирма "Золотая балка" (15% территории), предприятие гослесхоза (около 17%), и КЭЧ - воинская часть Министерства обороны Украины (3%). Придание статуса заказника ограничит хозяйственную деятельность этих субъектов, и в этой связи мы не видим особого желания (с их стороны) согласовывать эти материалы», - сказал ЗАВГОРОДНИЙ.

Он добавил, что администрация направила письмо на имя командующего ЧФ РФ, этот вопрос регулярно рассматривается на заседаниях профильных комиссий горсовета.

По информации ЗАВГОРОДНЕГО, в целом ситуация с заповедниками по Севастополю благоприятная. «В Севастополе - 30% территории природно-заповедного фонда, тогда как в среднем по Европе - около 13%», - сказал он.