У крымской таможни - новый шеф

11:56, 12 октября 2011
Крым
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"Старого" отправили на запад

Государственная таможенная служба Украины назначила руководителем Крымской таможни Виктора ТИМОШЕНКО. Сергей ЛУКЬЯНОВ, который возглавлял ведомство с марта, в первой декаде октября назначен главой таможни в Ровенской области.

Ранее ТИМОШЕНКО руководил Львовской и Винницкой таможнями. Он занимал также руководящие должности в центральном аппарате Гостаможслужбы.

ТИМОШЕНКО имеет звание советника таможенной службы первого ранга, является заслуженным экономистом Украины и почетным работником налоговой, сообщила пресс-служба Крымской таможни.

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