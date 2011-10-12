У крымской таможни - новый шеф
11:56, 12 октября 2011Крым
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"Старого" отправили на запад
Государственная таможенная служба Украины назначила руководителем Крымской таможни Виктора ТИМОШЕНКО. Сергей ЛУКЬЯНОВ, который возглавлял ведомство с марта, в первой декаде октября назначен главой таможни в Ровенской области.
Ранее ТИМОШЕНКО руководил Львовской и Винницкой таможнями. Он занимал также руководящие должности в центральном аппарате Гостаможслужбы.
ТИМОШЕНКО имеет звание советника таможенной службы первого ранга, является заслуженным экономистом Украины и почетным работником налоговой, сообщила пресс-служба Крымской таможни.
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