Штормовое предупреждение объявлено на два дня в Крыму

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на среду и четверг из-за прогнозируемого ухудшения погоды и просит жителей Крыма воздержаться от посещения гор и лесов в эти дни, сообщила пресс-служба ведомства.

На полуострове 12-13 октября ожидаются сильные ливни, грозы, северо-западный ветер скоростью до 20 метров в секунду.

«Во время грозы избегайте открытой местности и возвышенностей, не находитесь под отдельными деревьями, электроопорами, вблизи металлических конструкций. В помещениях желательно не пользоваться электроприборами и телефонами. Постарайтесь избежать выездов на транспорте без необходимости», - советуют спасатели.