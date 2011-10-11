400 свиней тайно привезли из Херсона в Крым

Подпольную свиноферму нашли милиционеры при проверке хозяйств в Сакском районе Крыма. На бывшей молокотоварной ферме насчитали более четырехсот голов. Свиней выращивали для продажи, сообщила пресс-служба крымской милиции.

«Мужчина завез животных из Херсонской области без согласования с управлениями ветмедицины Крыма и Сакского района. Сейчас он привлечен к административной ответственности», - отметили в МВД.

Животных отправили на профилактический карантин. Если свиньи здоровы, они пойдут или на убой, или на доращивание - как решит хозяин.