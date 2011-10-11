Авария в Крыму: 5 погибших

Пять человек погибли, еще один получил травмы в результате столкновения двух автомобилей "Москвич" в Крыму. Авария произошла утром 11 октября в районе села Краснодольное Джанкойского района, сообщила во вторник пресс-служба республиканской ГАИ.

"Водитель автомобиля "М-412", двигаясь в направлении Симферополя, на прямом участке дороги не правильно выбрал скорость, выехал на встречку и врезался в "АЗЛК-2140", - говорится в пресс-релизе.

Удар был такой силы, что прибывшим на место дорожного происшествия спасателям пришлось извлекать тела погибших с помощью спецтехники.

Фото ГАИ Крыма