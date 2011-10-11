Авария в Крыму: 5 погибших
11:00, 11 октября 2011Крым
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Два "Москвича" столкнулись лоб в лоб
Пять человек погибли, еще один получил травмы в результате столкновения двух автомобилей "Москвич" в Крыму. Авария произошла утром 11 октября в районе села Краснодольное Джанкойского района, сообщила во вторник пресс-служба республиканской ГАИ.
"Водитель автомобиля "М-412", двигаясь в направлении Симферополя, на прямом участке дороги не правильно выбрал скорость, выехал на встречку и врезался в "АЗЛК-2140", - говорится в пресс-релизе.
Удар был такой силы, что прибывшим на место дорожного происшествия спасателям пришлось извлекать тела погибших с помощью спецтехники.
Фото ГАИ Крыма
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