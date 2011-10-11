Санаторий лишился "золотой" земли

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного изъятия 5,6 га стоимостью 15 млн. грн. у санатория «Днепр» на южном берегу полуострова, сообщила пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

«Участок, относящийся к землям природно-заповедного фонда, выбыл из государственной собственности в результате вынесения незаконных решений должностными лицами Гаспринского поселкового совета», - говорится в пресс-релизе.

Действия чиновников по прекращению санаторию права пользования земучастком и последующей его продаже квалифицированы по ч.3 ст.365 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса - превышение служебных полномочий и должностной подлог.