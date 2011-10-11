Салгир запачкали на миллионы

Прокуратура Крыма предъявила иск в Хозяйственный суд автономии о взыскании с частного предприятия 5,3 миллионов гривен за загрязнение неочищенными стоками самой длинной реки региона в течение 2010 - начале 2011 года, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

"В Симферопольском районе частное предприятие "Лора", оказывающее коммунальные услуги, сбрасывало в Салгир с очистных сооружений стоки, в которых было превышено содержание загрязняющих веществ", - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура в августе завела уголовное дело против директора ЧП по статье "служебная халатность, причинившая тяжелые последствия", расследование продолжается.