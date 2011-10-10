Легковушка влетела в дерево в Крыму - погибла женщина

Один человек погиб, еще четыре получили травмы в результате наезда легкового автомобиля на дерево в Крыму. Авария произошла 9 октября в Симферопольском районе, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления ГАИ.

Водитель "Москвича", превысив скорость, не справился с управлением машины - легковушка выехала за пределы проезжей части и влетела в дерево.

35-летняя пассажирка автомобиля, жительница Симферопольского района, погибла.

Травмы различной степени тяжести получили три пассажира: 33-летний мужчина, 29-летняя женщина, 6-летняя девочка, - и 36-летний водитель.