На гендиректора военного санатория открыли дело

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против гендиректора Сакского военного санатория имени Пирогова Виталия УСТЮЖАНИНА по подозрению в должностной подделке и завладении бюджетными средствами, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.

Дело заведено 30 сентября по части 2 статьи 366 и части 5 статьи 191 УК Украины.

Его подробности не сообщаются, известно лишь, что речь идет о сумме в 200 тысяч гривен.

Сотрудники прокуратуры и милиции вечером 30 сентября задержалиУСТЮЖАНИНА и в ночь на 1 октября провели в военном санатории выемку документов и винчестеров.

Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ в июле издал приказ, которым ликвидируется «Сакский центральный военный клинический санаторий им. Пирогова», а все его фонды и оборотные средства передаются другому госпредприятию - «Укрвоенкурорт» (Партенит). Якобы это улучшит качество лечения. Вместе с тем, работники здравницы говорят о схеме прикрытого рейдерского захвата санатория.