Таможенник "погорел" на взятке в 20 тысяч

Крымский транспортный прокурор возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела таможенной службы, который подозревается в получении 20 тысяч гривен взятки за не составление административного протокола о нарушении таможенных правил, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

Действия таможенника квалифицированы по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в большом размере или должностным лицом, которое занимает ответственное положение.

Если вина сотрудника таможни будет доказана, ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.