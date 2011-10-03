Таможенник "погорел" на взятке в 20 тысяч
10:52, 03 октября 2011Крым
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Светит от 5 до 10 лет тюрьмы
Крымский транспортный прокурор возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела таможенной службы, который подозревается в получении 20 тысяч гривен взятки за не составление административного протокола о нарушении таможенных правил, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.
Действия таможенника квалифицированы по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в большом размере или должностным лицом, которое занимает ответственное положение.
Если вина сотрудника таможни будет доказана, ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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