Убийство милиционеров: разыскивается симферополец на ВАЗе

Правоохранители распространяют по райотделам и постам ГАИ Одесской области ориентировки с фотографией и данными о третьем преступнике, принимавшем участие вместе с Асланом Дикаевым в убийстве двух милиционеров в ночь на 30 сентября неподалеку Одессы.

По данным милиции, это 34-летний житель Симферополя Андрей ШЕМЯТЕНКОВ, которому удалось в субботу скрыться от правоохранителей, проводивших спецоперацию в районе 9-й станции Большого Фонтана в Одессе.

Он может передвигаться на черном автомобиле ВАЗ-2115 с госномером АК0928ВР или на коричневом ВАЗ-2109 с госномером 955-94КР.

Особые приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения. Короткие русые волосы. На лице - щетина.

Может быть одет в светло-коричневую кожаную куртку, черный свитер с белыми горизонтальными полосами, темные джинсы и туфли с острым носком. При себе носит темную «барсетку».