Директор военного санатория задержан в Крыму

Сотрудники прокуратуры и милиции в пятницу вечером провели выемку документом в Сакском военном санатории Министерства обороны и задержали его генерального директора Виталия УСТЮЖАНИНА, сообщил УНИАН сотрудник здравницы.

«Был четвертый час ночи, когда они без описи сгребли все документы в черные мешки и закинули в машину. Забрали сервер, обесточили программу, которая соединяет все службы здравницы, где 800 отдыхающих и столько же сотрудников - беспредел!» - сказала собеседник агентства.

По информации источников ZN.UA, УСТЮЖАНИНУ вменяются преступления по двум статьям УК - растрата государственных средств в особо крупном размере и превышение служебных полномочий.

В июле министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ издал приказ, которым ликвидируется «Сакский центральный военный клинический санаторий им. Пирогова», а все его фонды и оборотные средства передаются другому госпредприятию - «Укрвоенкурорт» (Партенит). Якобы это улучшит качество лечения.