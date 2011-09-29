В Азовском море - авария на буровой

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь) заявляет, что, несмотря на выброс газа из аварийной скважины на морской стационарной платформе Стрелкового месторождения в Азовском море, перебоев с «голубым» топливом в Крыму нет, сообщила пресс-служба компании.

«Природный газ с действующей скважины добывающей платформы продолжает поступать в газотранспортную систему полуострова. Газоснабжение идет в обычном режиме», - говорится в пресс-релизе.

Утечка газа произошла 28 сентября при проведении завершающих работ на аварийной скважине МСП-112 в 50 километрах от Арабатской стрелки (Генический район Херсонской области), пострадавших нет.

«Черноморнефтегаз» создал оперативный штаб для ликвидации ЧП.

Аварийная скважина будет полностью заглушена с помощью спецоборудования.

Cтрелковое месторождение ввели в эксплуатацию на суше в 1970 году, в море - в 1981-м, после строительства ледостойкой нежилой платформы МСП-112. Объем добычи с месторождения составляет 10 тысяч кубометров газа в сутки.