Крым выставил 19 га на аукцион

Три земельных участка на востоке и западе Крыма площадью 19,3 гектара выставлены на аукцион первого ноября, их общая стартовая цена составляет более 1,5 миллиона гривен, сообщил Республиканский комитет по земельным ресурсам.

Два участка 6,38 и 6,39 га расположены в Ленинском районе, один площадью 6,55 га – в Сакском. Земля предназначена для строительства лечебно-оздоровительных учреждений и эксплуатации пляжей.

Торги начнутся с 387, 385 и 741 тыс. гривен соответственно.

В 2011 году крымские власти провели два аукциона, продав три участка общей площадью более 25 гектаров за 18 миллионов гривен.