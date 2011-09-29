Крым выставил 19 га на аукцион
14:20, 29 сентября 2011Крым
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Земля. Недорого
Три земельных участка на востоке и западе Крыма площадью 19,3 гектара выставлены на аукцион первого ноября, их общая стартовая цена составляет более 1,5 миллиона гривен, сообщил Республиканский комитет по земельным ресурсам.
Два участка 6,38 и 6,39 га расположены в Ленинском районе, один площадью 6,55 га – в Сакском. Земля предназначена для строительства лечебно-оздоровительных учреждений и эксплуатации пляжей.
Торги начнутся с 387, 385 и 741 тыс. гривен соответственно.
В 2011 году крымские власти провели два аукциона, продав три участка общей площадью более 25 гектаров за 18 миллионов гривен.
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