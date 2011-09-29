"Газпром" облизывается на кусок шельфа Черного моря

ОАО «Газпром» заинтересовано в совместной с НАК «Нефтегаз Украины» разработке нефтегазоносной структуры Палласа на шельфе Черного моря, сообщил заместитель председателя правления «Нефтегаза» Вадим ЧУПРУН в четверг журналистам в Киеве.

В то же время он не смог уточнить, будет ли подписано соглашение между компаниями в ходе энергетической конференции 29 сентября в Киеве, посвященной вопросам развития и модернизации украинской газотранспортной системы.

В декабре 2010 года глава российского газового холдинга Алексей МИЛЛЕР и руководитель украинского Минэнергоугля Юрий БОЙКО договорились о создании двух совместных предприятий: по добыче газа из угольных пластов на территории Украины и по разработке структуры Палласа.

Прогнозные ресурсы в глубоководной части Керченско-Таманского шельфа Черного моря - структуры Палласа - оцениваются в 162 млн. тонн условного топлива, извлекаемые запасы - 75 млрд. куб. м, площадь структуры - 162 кв. км.