На буровой вышке в Азовском море произошла утечка газа

Утечка природного газа произошла в среду на буровой вышке возле Арабатской стрелки (Генический район, Херсонская область) в Азовском море, сообщила в четверг пресс-служба херсонского управления МЧС.

"Загрязнения окружающей среды не произошло, пострадавших нет", - заявили в МЧС.

ЧП случилось при проведении капитального ремонта на скважине № 82, расположенной в пятидесяти километрах от Арабатской стрелки и в двух километрах от берега.

Все 12 работников буровой эвакуировались и находятся на судне, которое стоит на якорной стоянке в полукилометре от скважины.

На место происшествия из Крыма выехала аварийно-ремонтная бригада компании "Черноморнефтегаз". Причины утечки газа устанавливаются.

К ликвидации аварии привлечены три судна и 91 работник НАК "Нефтегаз Украины" и его дочернего предприятия "Ликво".