Биографию Януковича вписали в учебник

В учебник истории для 11-го класса включена биография президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, сообщает "Газета по-українськи" (№ 135 от 20 сентября).

"Новый учебник по истории Украины для 11-классников меньше предыдущего на 100 страниц. Есть биография ЯНУКОВИЧА. Переписать учебник требовал министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК", - пишет газета.

Издание также обращает внимание на изменение некоторых разделов в учебнике. "В старой "Истории" первый раздел назывался "Украина во время Второй мировой войны", в новой - "Великая Отечественная война". Раньше Организация украинских националистов была описана тремя абзацами, теперь - одним предложением: "Борьбу против сталинского тоталитаризма в крае возглавила Организация украинских националистов (ОУН), которая насчитывала около 20 тысяч". Гибель Романа Шухевича и Степана Бандеры в обеих книжках не описана", - соощает "Газета по-українськи".

Доктор исторических наук Владимир СЕРГИЙЧУК сообщил, что в новом учебнике нет упоминаний о Карпатской Украине, с провозглашения которой фактически для украинцев началась Вторая мировая война. "Не в сентябре, как для поляков, а уже в марте 1939 года, когда венгры осуществили агрессию против только что провозглашенного Украинского государства на Закарпатье. Это для закарпатцев борьба против Венгрии была отечественной войной. Они защищали свою родину. А УССР была советским государством, а не независимой. О победе в войне авторы говорят устами русского писателя Константина Федина, а украинцам наклеивают ярлык коллаборационистов", - объясняет научный работник.

"Оранжевой революции" в предыдущей "Истории Украины" был отведен раздел, в новой - два абзаца. "Оппозиция прибегла к протестным акциям... полностью парализовала работу центральных органов власти...", - цитирует газета учебник по истории.

"Речь идет о частичном возвращении к предыдущим схемам. Думаю, это непосредственно связано с ролью ТАБАЧНИКА, его трактовками Второй мировой войны, негативными высказывание об ОУН и УПА. Он употребляет при оценке событий классическую советскую историографическую схему", - утверждает политолог Алексей ГАРАНЬ.