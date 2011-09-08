Почти 100 тысяч кустов конопли "колосились" на 60 гектарах в Крыму

Сотрудники крымской милиции и службы безопасности нашли в четверг 97 тысяч кустов конопли, которые росли на двух полях общей площадью 60 гектаров в Белогорском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Владельца земли уже установили. Агропромышленную фирму привлекут к административной ответственности - она заплатит штраф за "непринятие мер по уничтожению наркосодержащего растения".

Агроном уверяет, что поля пытались обработать, но почва очень сухая, техника не справляется, а химическим способом уничтожить коноплю не получилось - препарата нет ни в одной фирме, к которой обращалось предприятие. «Как только пойдет дождь, земля станет мягче, на поля сразу же выйдет спецтехника и уничтожит эти дикорастущие посевы», - сказала работница.

Всего агрофирма использует для земледелия 1280 гектаров.