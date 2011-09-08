Ялтинскую школу с "нехорошим" номером прикрыли

Мэр Ялты Алексей БОЯРЧУК приостановил занятия в школе №13, здание которой разрушает оползень, сообщила пресс-служба мэрии.

«В районе школы наблюдается активизация оползневых процессов, на подпорной стене образовались трещины, которые прогрессируют и увеличиваются. Кроме того, отмечено, что южная стена школы заметно деформирована, несущая балка в столовом помещении получила трещину и отклонилась, пол помещения в нескольких местах поднялся и лопнул», - говорится в пресс-релизе.

С понедельника уроки возобновятся в здании по улице Архивной, где ранее находился ялтинский филиал Европейского университета.

«Для учебного процесса здесь есть все необходимое: учебные аудитории, доски, мебель, санузлы. Налажено также питание детей», - отметили в мэрии.

Крымское управление МЧС после обследования школы, где учатся почти 250 детей, специалистами «КрымНИИпроекта» и «КРП Противооползневого управления» рекомендовало БОЯРЧУКУ приостановить занятия в учебном заведении.