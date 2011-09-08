Севастопольцам советуют забыть о море на два дня

Севастопольское управление МЧС прогнозирует 9-10 сентября ухудшение погодных условий - грозу, дожди, шквалы 15-20 метров в секунду - и просит жителей города не выходить на плавсредствах и надувных матрасах и не купаться в море во время шторма, сообщила пресс-служба ведомства.

«Не стойте сами и не ставьте автомобили под деревьями, проводами электропередач и рекламными конструкциями», - также советуют спасатели.