30 зенитных ракет пустят из Крыма

Около 30 зенитных управляемых ракет планируется отстрелять в Крыму в ходе всеукраинского комплекса учений ”Адекватное реагирование - 2011” во второй половине сентября, сообщил крымский медиа-центр Министерства обороны Украины.

"Ракеты прошли проверки, оборудованы системами самоликвидации. Все необходимые меры по обеспечению безопасности выполняются в полном объеме", - говорится в пресс-релизе.

На полигоне ”Чауда” соберутся 20 подразделений зенитных ракетных частей из регионов Украины -700 человек и более 200 единиц техники.

Пока проводится плановая подготовка личного состава, техники и позиций, а в конце недели пройдут первые имитированные пуски ракет.

Кроме зенитных ракетных подразделений Воздушных сил, на полигон передислоцированы зенитно-ракетные части Сухопутных войск, которые по отдельному плану проведут стрельбы из зенитно-ракетных комплексов ”Оса” и зенитно-пушечных ракетных комплексов ”Тунгуска”.

"Воздушную обстановку создадут военные самолеты. Корабли ВМС закроют для гражданских судов морской район проведения стрельб", - сказано в сообщении.

Таким образом, на ”Чауде” будут задействованы все три вида Вооруженных сил Украины.

"В рамках подготовки к проведению "Евро-2012" и возложения на зенитчиков государственных задач по противовоздушному прикрытию спортивных комплексов важность качественного проведения этих учений возрастает в разы", - отметило Минобороны.

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