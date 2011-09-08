Пинчук собирает VIPов в Ялте

Порядка 200 представителей политическихи и деловых кругов из более чем 20 стран мира обсудят основные глобальные вызовы и их влияние на Европу и Украину на 8-м форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Крыму 15-18 сентября, сообщил пресс-офис конференции.

Форум откроется 16 сентября в Ливадийском дворце в Ялте выступлениями президентов Украины и Израиля Виктора ЯНУКОВИЧА и Шимона ПЕРЕСА.

Ключевыми спикерами на YES станут президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлют ЧАВУШОГЛУ, комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства Штефан ФЮЛЕ, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, вице-спикер Госдумы России Александр БАБАКОВ, министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ, член исполнительного комитета и член правления Deutsche Bank Юрген ФИТЧЕН.

"Участники YES обсудят новый мировой порядок в эпоху перемен, возможности и вызовы для инвестиций в Украине, а также пути для сбалансирования мировой экономки. Темами дискуссий также станут отношения Украины с Европейским союзом и перспективы страны в современном мире. На форуме будет обсуждаться роль России в глобальных процессах и международных отношениях, а также модели модернизации страны", - говорится в пресс-релизе.

Ялтинская европейская стратегия (YES) - международная независимая организация, основанная в 2004 году бизнесменом Виктором ПИНЧУКОМ для содействия развитию демократичной Украины, помощи стране в осуществлении реформ и поддержки ее евроинтеграционных устремлений.