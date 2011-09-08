А-95 подешевеет в декабре - прогноз

Розничные цены на бензин А-95 снизятся в декабре по сравнению с сентябрем с 10,50 грн./литр до 9,56 грн./литр, а на дизельное топливо с 9,61 – до 8,90 грн./литр, прогнозируют эксперты Научно-технического центра «Психея» (Киев) В сообщении НТЦ «Психея» ).

Накануне формирования планов закупок и продаж участниками топливного рынка страны НТЦ «Психея» традиционно уточняет свой экономический прогноз цен на нефть и нефтепродукты на очередной квартал. В основе прогноза лежит регрессионно-аналитическая модель рынка.

В соответствии с уточненным экономическим прогнозом, на протяжении четвертого квартала цистерновые партии нефтепродуктов в Украине будут в основном дешеветь.

К концу года стоимость цистерновых партий бензина А-95 украинского производства упадет по сравнению с августом на 6-7%, а по сравнению с январем, напротив, увеличится на 12-13% (до 11 485 грн./тонна).

Оптовые цены на дизельное топливо снизятся по сравнению с августом на 12% и вырастут на 2% по сравнению с январем (до 8 980 грн./тонна). По сравнению с аналогичным периодом 2011 года в январе 2012 года стоимость цистерновых партий украинского бензина А-95 возрастет на 4-5%, а дизеля – на 2%.

В рознице цены на высокооктановый бензин в январе 2012 г. окажутся выше январских 2011 г. на 13-14%, дизель – на 10-11%.

Также в сообщении отмечено, что, учитывая зависимость украинского внутреннего рынка нефтепродуктов от мировых тенденций, данный прогноз подготовлен с учетом прогнозной динамики цен на нефть в Европе.

В соответствии с экономическим прогнозом НТЦ «Психея», в сентябре-октябре цена нефти в Европе составит 107-111 долл./барр., а к концу года упадет до 88-93 долл./барр. Ожидаемая коррекция произойдет по причине сокращения спекулятивной составляющей и роста политической в нефтяных котировках из-за масштабных биржевых ограничений, вводимых донорами ЕС – Германией и Францией, и прекращения информационного ажиотажа вокруг операции НАТО в Ливии.

Цена нефти может выйти за верхнюю границу прогноза в случае эскалации напряженности вокруг Сирии и Ирана, резком ослаблении доллара (например, из-за дальнейшего снижения рейтинга экономики США), а также после выработки единой позиции государств-членов ЕС в отношении механизмов сохранения стабильности зоны евро. Среди понижающих факторов – усиление доллара, увеличение товарных запасов и отсутствие консенсуса в финансовой политике, способное спровоцировать новую волну рецессии.