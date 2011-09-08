Эксперт прогнозирует обменный курс 8-8,2 грн./долл. до конца 2011

Кабинет министров Украины до конца года будет стараться удерживать обменный курс в рамках 8-8,2 грн./долл., считает руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр ВАЛЬЧИШЕН.

Аналитик отметил, что украинское правительство и президент Виктор ЯНУКОВИЧ в последнее время достаточно четко заявили, что одним из приоритетов их экономической политики будет удержание обменного курса на существующем уровне.

По его словам, данный прогноз учитывает и неопределенность, которая сегодня существует в отношении продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

При этом, по оценке эксперта, вероятность получения Украиной транша от МВФ в этом году составляет не более 50%.

В то же время, по словам ВАЛЬЧИШЕНА, украинские власти скорее всего смогут удержать обменный курс в прогнозируемом диапазоне, поскольку правительством накоплен достаточно большой объем золотовалютных резервов, составляющий сегодня около 25% от ВВП. ”Власть имеет достаточно резервов, чтобы удержать национальную валюту от общего давления”, - сказал он.

Эксперт также отметил, что исходя из общей ситуации такие валюты, как евро и рубль, в дальнейшем, скорее всего, будут ослабляться, поскольку в последние полгода они слишком усилились относительно доллара. По словам аналитика, на фоне этих процессов гривня, скорее всего, будет усиливаться, поэтому украинскому правительству в дальнейшем необходимо будет предпринять меры по ее незначительному ослаблению.