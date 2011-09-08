Москва свернула программу помощи Черноморскому флоту

Московские власти свернули программу помощи Черноморскому флоту РФ, которая была запущена предыдущим мэром российской столицы Юрием ЛУЖКОВЫМ, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Нынешний мэр Москвы Сергей СОБЯНИН продолжает освобождать столицу от непрофильных активов, и вот пришла пора одного из любимых детищ ЛУЖКОВА, создавшего фонд «Москва-Севастополь» для поддержки ЧФ. Денег из московского бюджета, пишет газета «Коммерсант», моряки больше не увидят. Решением Мосгордумы фонд поддержки лишился всех 70 миллионов рублей, выделенных ему в этом году.

В Минобороне России, пишет «Коммерсант», таким решением мэрии остались недовольны, отметив, что теперь у военных будет больше забот.

ЛУЖКОВ оказывал поддержку Черноморскому флоту с 1994 года.