Развращавшего 2 падчериц крымчанина отдали под суд

48-летнему жителю Джанкойского района Крыма, который в течение месяца совершал развратные действия по отношению к падчерицам, восьми и одиннадцати лет, предъявили обвинение, сообщила пресс-служба крымской милиции.

«Мужчина заставлял малышек смотреть порнофильм - специально приобрел DVD-диск. Решив, что девочки не совсем понимают происходящее на экране, включал мультфильмы порнографического содержания. Отчим заставлял падчериц играть его гениталиями и выполнять всевозможные похотливые прихоти. В случае неповиновения кричал и угрожал детям расправой. Запретил рассказывать кому-либо об их "играх"», - говорится в сообщении.

Девочки как-то пошли в гости к тете и рассказали об издевательствах двоюродному брату. Тот передал разговор взрослым.

Мать детей обратилась в милицию. Педофила задержали. Свою вину он признал частично. Судмедэкспертиза установила, что подозреваемый психически здоров.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 156 УК Украины, - развращение несовершеннолетних.

Девочки учатся в интернате, приезжали домой на каникулы.