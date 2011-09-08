В Севастополе учат дефицитным морским специальностям

В Севастополе проходят учебные сборы с военнообязанными по подготовке наиболее дефицитных специальностей на особый период для Военно-морских сил Украины, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

К мероприятию привлечены 70 военнообязанных из семи военных комиссариатов Крыма и Севастополя.

Во время полумесячных сборов их участники овладеют азами специальностей по минно-торпедному вооружению, гидроакустике и радиотехническому вооружению. Кроме того, с военнообязанными будет проведен практический курс огневой подготовки.

В среду на плацу учебного центра ВМС состоялся торжественный ритуал принесения присяги на верность народа Украины 21 военнообязанными из числа привлеченных к сборам.