ФОТО: экс-спикер за решеткой

Коммунарский районный суд Запорожья в среду отказался закрыть уголовное дело против бывшего председателя Верховного совета Крыма, ныне депутата крымского парламента из фракции Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО, который обвиняется в превышении власти, и оставил его в СИЗО. Таким образом, суд не удовлетворил ходатайства адвокатов обвиняемого.

Суд не нашел достаточных оснований для закрытия дела и посчитал, что изменение меры пресечения на несвязанную с пребыванием под стражей позволит ГРИЦЕНКО влиять на свидетелей.

Следующее заседание назначено на 26 сентября.

ГРИЦЕНКО, который занимал должность спикера дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах, задержали в январе.

Чиновник обвиняется в противоправном прекращении военному совхозу "Азовский" права пользования земельным участком площадью 4,8 тыс. га, чем был причинен ущерб на сумму более 24,6 млн. гривен; превышении власти при выделении земель коммерческому предприятию, что повлекло потери лесохозяйственного производства в размере почти 370 тыс. гривен; в нарушении установленного порядка выплаты материальной помощи на сумму 46 тыс. гривен.

Прокуратура Крыма в июле направила дело ГРИЦЕНКО в Апелляционный суд автономии для определения подсудности, он передал его в Высший спецсуд Украины. Спецсуд направил дело в Апелляционный суд Запорожской области, а тот передал его в Коммунарский райсуд Запорожья.