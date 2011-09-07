В Ялте открылся первый "Крым мьюзик фест"

Первый международный музыкальный фестиваль «Крым мьюзик фест» открылся вечером 6 сентября в Ялте, за победу будут бороться исполнители с пяти континентов.

«Важно помочь талантливым, начинающим артистам, да просто сказать - молодым. И мне помогали, и моим коллегам помогали… Почему (фестиваль проводится) в Крыму? А я вам скажу. 15 августа 1973 год… Крым был основателем первых музыкальных фестивалей, и здесь я девчонкой, никому не известной, рыжеволосой и тогда худенькой совсем, смотрела во все глаза на этот первый фестиваль в Крыму. Были артисты из всех стран. Позже это переросло в конкурс песен соцсодружества, и когда победил тогда? Помните? Валерий ЛЕОНТЬЕВ!.. Ужасно хотелось возродить эту традицию в этом райcком месте - в Крыму», - сказала «примадонна» российской эстрады Алла ПУГАЧЕВА - художественный руководитель «Крым мьюзик феста» - на концерте, где участвовали звезды российской, украинской и мировой поп-музыки.

Гран-при песенного фестиваля составит 100 тысяч долларов, первая премия - 50 тысяч, вторая - 30 тысяч и третья - 20 тысяч долларов.

Возглавляет жюри София РОТАРУ, сопредседатели - американская певица Глория ГЕЙНОР и российский артист Валерий ЛЕОНТЬЕВ. Оценивать исполнителей будут также греческий певец Демис РУССОС, шведский музыкант и продюсер Александр БАРД, промоутер Антеро ПАЙВАЛАЙНЕН (Финляндия) и президент Чесменского международного музыкального фестиваля Эрол ЯРАС (Турция).

«Я надеюсь, что фестиваль станет визитной карточкой Южного берега Крыма и прекрасной Ялты. От души желаю фестивалю удачного, яркого и счастливого пути», - сказала РОТАРУ

«Крым мьюзик фест» пройдет на разных площадках в Ялте, основная - концертный зал «Юбилейный», куда завезли 800 тонн оборудования.

Фестиваль завершится 10 сентября гала-концертом.