Поступления в сводный бюджет Крыма выросли на миллиард гривен

Государственная налоговая администрация в Крыму за январь-август нынешнего года собрала в сводный бюджет региона 4,2 млрд. грн. - на 1 млрд. грн., или на 32% больше, чем за аналогичный период 2010 года, сообщила пресс-служба ведомства.

За восемь месяцев в государственный бюджет Украины поступило 1,9 млрд. грн. Дополнительно собрано 0,7 млрд. грн., темп роста к соответствующему периоду 2010 года составил 161%.

Рост поступлений достигнут прежде всего за счет увеличения платежей по НДС на 339 млн. грн. и налогу на прибыль - на 218 млн. грн.

В местные бюджеты городов и районов автономной республики собрано 2,3 млрд. грн., это на 0,3 млрд. грн., или на 16% превышает показатель января-августа прошлого года.