Армяне, прирезавшие татарина в баре в Крыму, задержаны

Правоохранители задержали двоих объявленных в межгосударственный розыск мужчин, подозреваемых в убийстве молодого человека во время драки в баре 3 сентября в симферопольском селе Родниковое, сообщила пресс-служба крымской милиции.

«6 сентября, около 18.00, в Симферополе задержаны двое обоснованно подозреваемых в совершении резонансного преступления. В настоящее время мужчины, 1980 и 1990 годов рождения, находятся в изоляторе временного содержания», - говорится в пресс-релизе.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Драка с участием армян и крымских татар, закончившаяся поножовщиной, произошла, по версии милиции, из-за «внезапно возникших неприязненных отношений на бытовой почве».

По дороге в больницу умер 19-летний Эмиль Ганиев. Виталий ВЕЛИЛЯЕВ, Асан УСЕИНОВ, Сейран МАКСУТОВ и Дилявер ЭБИДЛЯЕВ получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.4 ст. 296 (хулиганские действия) УК Украины.

Карен Г. и Ара О., подозреваемые в совершении хулиганских действий, задержаны. Агришти А. и Андронику А., подозреваемые в убийстве, были объявлены в розыск.