БТРы и зенитные комплексы съезжаются со всей страны в Крым

Более 250 единиц техники прибыли с начала августа на крымские полигоны «Опук» и «Чауда» на учения «Адекватное реагирование», оружие пригодится во второй половине сентября, сообщил крымский медиа-центр Министерства обороны Украины.

Зенитные ракетные комплексы типа С-300 и Бук-М1, зенитно-ракетные комплексы «Оса», зенитно-пушечные ракетные комплексы «Тунгуска», бронетранспортеры, автомобильная и другая спецтехника направляются на полигоны из Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Львовской областей, ряда других регионов, а также из самого Крыма.

За время движения почти 30 колонн не произошло ни одной аварии.

«Дорогами и бездорожьем автомобили военной инспекции безопасности дорожного движения непосредственно с колонами преодолели почти 3 800 километров», - говорится в пресс-релизе.

Фото Руслана Семенюка, медиа-центр Минобороны