5 лет тюрьмы получил шеф водоканала за невыплату зарплаты
15:25, 06 сентября 2011Крым
0 0
Руководитель заныкал 700 тысяч гривен
Джанкойский горрайсуд приговорил директора водоканала к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за невыплату 700 тысяч гривен зарплаты сотрудникам предприятия, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.
Такой срок назначен путем сложения наказания по приговорам, поскольку руководитель уже имел судимость за уклонение от уплаты взносов в Пенсионный фонд.
«Суд, рассмотрев собранные прокуратурой доказательства вины директора, признал его виновным в умышленной невыплате заработной платы работникам и фальсификации отчетности об отсутствии задолженности», - говорится в пресс-релизе.
Начальника водоканала взяли под стражу в зале суда.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter