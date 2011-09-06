Ребенок выжил после падения с шестого этажа в Крыму

Мальчик двух с половиной лет выпал с балкона квартиры на шестом этаже девятиэтажки в крымском городе Армянск и остался жив. Инцидент произошел 5 сентября, когда родители ребенка ушли на работу, оставив его с 18-летней сестрой, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления МЧС.

«По всей видимости, малыш перегнулся через балконный парапет и сорвался вниз. Мальчик упал на железную крышу кафе, расположенного на первом этаже, и чудом остался жив», - говорится в пресс-релизе.

Ребенка увидели рабочие, которые ремонтировали фасад дома. Они сообщили о несчастном случае в службу спасения, вызвали «скорую» и сняли малыша с крыши кафе.

Мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытой травмой грудной клетки. Ребенок находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении больницы.