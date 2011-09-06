В Крыму умер депутат

Депутат Верховного совета Крыма Владимир Ануфриев, больше 20 лет руководивший международным аэропортом «Симферополь», умер на 74 году жизни, сообщил спикер крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ перед заседанием президиума во вторник.

Присутствующие почтили память парламентария минутой молчания.

Ануфриев работал гендиректором аэропорта с января 1989 по май 2011 года. Депутат состоял в самой большой из шести фракций крымского парламента – фракции Партии регионов, насчитывающей 80 человек. Всего в ВС Крыма 100 депутатов.

В одномандатном мажоритарном избирательном округе № 13, на котором осенью 2010 года победил Ануфриев, из-за смерти депутата должны пройти выборы.