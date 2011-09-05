В драке армян с татарами в Крыму один погиб и четыре ранены

Один человек погиб и четыре получили ножевые ранения в результате драки в баре в Симферопольском районе Крыма. Инцидент произошел на днях в селе Родниковое, сообщила в понедельник пресс-служба крымской милиции.

«Драка, быстро переросшая в поножовщину, произошла в ходе внезапно возникших неприязненных отношений на бытовой почве», - говорится в пресс-релизе.

По дороге в клинику умер 19-летний юноша. Четверо мужчин, самому младшему из которых 20, а старшему - 35, доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.4 ст. 296 (хулиганские действия) УК Украины.

Двое подозреваемых в совершении хулиганских действий задержаны. Личности еще двоих человек, подозреваемых в убийстве, установлены. Они разыскиваются. Орудие преступления водолазы нашли в реке.

По информации СМИ, подрались крымские татары и армяне. Пострадали татары. Начальник главного управления МВД в Крыму Сергей РЕЗНИКОВ не видит межнациональных мотивов в драке.