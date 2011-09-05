Борца с "монстрами", прикончившего троих человек, закроют в психушке?

Прокуратура просит суд применить принудительные меры медицинского характера к жителю Крыма, который убил троих человек и ранил еще двоих на базе отдыха в Сакском районе полуострова в мае, сообщила в понедельник пресс-служба крымского надзорного ведомства.

21-летний юноша гостил у сестры - жены одного из владельцев пансионата. Накануне трагедии он принимал лекарства, запивая их большим количеством энергетиков и пива. Молодой человек также использовал спрей, купленный в магазине курительных смесей. Движимый видениями, он зарезал троих мужчин и ранил еще двоих. Убийца заявил правоохранителям, что боролся с монстрами.

Милиция закончила расследование уголовного дела в отношении алуштинца. «Учитывая результаты психолого-психиатрической экспертизы, дело направлено в суд для решения вопроса о применении к страдающему тяжелым психическим расстройством обвиняемому принудительных мер медицинского характера», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.