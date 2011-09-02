ЮЖД ввела дополнительный поезд "Харьков - Симферополь"

Южная железная дорога с 3 сентября вводит дополнительный ускоренный фирменный поезд №175/176 "Южный экспресс" отправлением из Харькова и Симферополя, сообщила пресс-служба ЮЖД.

Поезд до 30 сентября ходит по четным числам.

Он отправляется из Харькова в 6.10 и прибывает в Симферополь в 13.50

Поезд отправляется из Симферополя в 15.50, в Харьков прибывает в 23.33.

Южная железная дорога входит в состав шести железных дорог, которые объединяет "Укрзализныця".