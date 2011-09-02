Дело мэра-взяточника ушло в суд

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело по обвинению Новофедоровского поселкового головы и депутата этого совета в получении 60 тысяч долларов как части взятки за выделение земельных участков в поселке в Сакском районе общей площадью 1,2 га, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

По результатам расследования должностным лицам, которые находятся под стражей, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - «получение взятки в особо крупном размере». Ее санкция - от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сотрудники СБУ и прокуратуры в июне задержали мэра Новофедоровки Ивана ФАБИШЕВСКОГО и депутата поссовета по подозрению в вымогательстве 225 тысяч долларов и получении части денег.