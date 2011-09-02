В Крыму милиция нашла мальчика в 25 километрах от места пропажи

Сотрудники милиции нашли шестилетнего мальчика через сутки после исчезновения в 25 километрах от места пропажи - ребенок на велосипеде преодолел расстояние от села Партизаны до города Старый Крым, решив навестить родственника, сообщила пресс-служба крымской милиции.

К правоохранителям обратилась мать мальчика, жительница Старого Крыма. Сын пропал, когда женщина гостила с ним у сестры в Партизанах.

Милиционеры опросили десятки человек, «прочесали» близлежащие водоемы, сады, лесополосы.

На следующий день ребенок нашелся в Старом Крыму у брата отца.

«Дядя к исчезновению племянника отношения не имеет. Оказывается, юный велосипедист самостоятельно преодолел 25-километровое расстояние от села до города. Приехавший в гости племянник не удивил дядю: он и раньше покидал дом», - сообщила пресс-служба милиции.