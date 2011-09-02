Нацсовет по ТV отказался отменять предупреждение "Черноморке"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 1 сентября отказал ООО "Черноморская ТРК" (Крым) в отмене санкции "объявление предупреждения", сообщила пресс-служба Нацсовета.

Это связано с тем, что компания до конца не устранила все нарушения, которые были выявлены во время внеплановой проверки, уточнили в Нацсовете по ТВ.

Внеплановая проверка, проведенная в мае, установила, что „ Черноморка” устранила нарушения ч. 1 ст. 5 и ч. 5 ст. 8 Закона Украины „О рекламе”, однако продолжает нарушать условия лицензии в части „Программная концепция вещания”.

В Нацсовете отметили, что история отношений между регуляторным органом и компанией довольно сложная. Во время заседания исполняющий обязанности президента Черноморской ТРК обвинял Национальный совет в субъективности при проведении проверки деятельности и в том, что ряд культурно-просветительских и научных передач были идентифицированы ненадлежащим образом. Также он отметил, что компания ранее направляла письмо регулятору, в котором разъяснялись причины этих нарушений и предоставлялся отчет об их устранении.

Первый заместитель председателя Национального совета Оксана ГОЛОВАТЕНКО обратила внимание на результаты внеплановой проверки, которая выявила несоответствия условиям действующей лицензии в деятельности компании, за которые, обычно, применяется санкция "объявление предупреждения".

Национальный совет дает компании еще один шанс, отметили в пресс-службе. "Приведите свою деятельность в соответствие с лицензией и действующим законодательством. Вам нужно, во-первых, соблюдать требования относительно языка, а также придерживаться отмеченной программной концепции, то есть, среди прочего, увеличить объем детского вещания и культурно-просветительских программ. Когда вы это исправите, пишите заявление в Национальный совет, мы проведем проверку, и тогда, если не будут выявлены нарушения, мы снимем вам санкцию "объявление предупреждения", – заявила ГОЛОВАТЕНКО.

Компания не соблюдает условия лицензии в части программной концепции, утверждают в Нацсовете. Транслируется, например, больше развлекательных передач, а вместо этого уменьшен объем культурно-художественных, научно-просветительских передач и фильмопоказа. Кроме того, мониторингом зафиксирован признак нарушения ч. 1 и 2 ст. 9 Закона Украины „О рекламе”, в которой отмечается, что реклама должна быть четко отделена от другой информации. Также зафиксировано несоблюдение условий лицензии в части „Язык”. Поскольку согласно лицензии, ведение передач на украинском языке должно составлять не менее 50%, фактически – 38%.

Черноморская телерадиокомпания создана в декабре 1993 года. Сейчас она охватывает вещанием территорию Крымской автономии и Севастополя.