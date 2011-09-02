На замначальника крымского "Ощадбанка" завели дело

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против заместителя начальника крымского управления «Ощадбанка», подозреваемого в служебной небрежности, в результате которой финучреждению нанесен 1,9 миллион гривен ущерба, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Из-за небрежности должностного лица незаконно отчуждено имущество, которое находилось в ипотеке. Неподобающее исполнение обязанностей банковским работником привело к невозможности заставить выполнить свои обязательства должника, который получил 2 миллиона гривен кредита в банке. В результате - учреждению нанесены убытки на сумму 1,9 миллион гривен», - говорится в пресс-релизе.

Дело заведено по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса - «служебная небрежность, причинившая тяжелые последствия».

Фамилия подозреваемого не разглашается.