Торговец ЛСД задержан в Севастополе

Сотрудники милиции задержали 20-летнего неработающего жителя Севастополя, который продавал психотропные вещества – ЛСД и ДОБ, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

За одну "марку" с ЛСД он просил 200 гривен, за ДОБ – 250. Постоянными клиентами были хорошо проверенные люди, с которыми севастополец встречался на нейтральной территории.

Торговца поймали при получении денег от клиента. При обыске у парня изъяты по три марки ЛСД и ДОБ и 1 600 гривен.

Севастополец уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. На момент задержания дело находилось на рассмотрении в Гагаринском райсуде.

По факту незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, возбуждено уголовное дело (статья 307 УК Украины). Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.