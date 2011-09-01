Трое милиционеров получили 6-7 лет тюрьмы за пытки в Крыму

Трое милиционеров приговорены к 6-7 годам лишения свободы за издевательства над двумя жителями Крыма при попытке получить у них признательные показания, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

Сотрудники Бахчисарайского районного отделения милиции обвинялись по части 2 статей 127 и 365 Уголовного кодекса Украины - «истязания, совершенные по предварительному сговору группой лиц», и «превышение служебных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям».

Суд решил также лишить сотрудников МВД званий и возможности в течение трех лет работать в правоохранительных органах.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Тем временем, в Симферополе возбуждено уголовное дело по факту превышения власти (по ч.2 ст.365 УК) должностными лицами Центрального райотдела милиции. По версии следствия, правоохранители применяли насилие к двум несовершеннолетним, чтобы получить у подростков признательные показания.