Янукович сменил глав двух райадминистраций в Севастополе
11:49, 01 сентября 2011Крым
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Распоряжения - на сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сменил председателей Балаклавской и Гагаринской районных государственных администраций в Севастополе, говорится в распоряжениях главы государства №266-269, обнародованных на его сайте в четверг.
ЯНУКОВИЧ уволил Николая ХАРУТУ с должности председателя Балаклавской райадминистрации, назначив вместо него Федора РУБАНОВА, а Александра ЧЕЛОМБИТКО - с поста главы Гагаринской райадминистрации, заменив его Олегом СЕРДЮКОМ.
ЧЕЛОМБИТКО и ХАРУТА руководили РГА с мая 2010 года.
Всего в Севастополе - четыре районных государственных администрации: Балаклавская, Гагаринская, Ленинская и Нахимовская.
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