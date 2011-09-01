Янукович сменил глав двух райадминистраций в Севастополе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сменил председателей Балаклавской и Гагаринской районных государственных администраций в Севастополе, говорится в распоряжениях главы государства №266-269, обнародованных на его сайте в четверг.

ЯНУКОВИЧ уволил Николая ХАРУТУ с должности председателя Балаклавской райадминистрации, назначив вместо него Федора РУБАНОВА, а Александра ЧЕЛОМБИТКО - с поста главы Гагаринской райадминистрации, заменив его Олегом СЕРДЮКОМ.

ЧЕЛОМБИТКО и ХАРУТА руководили РГА с мая 2010 года.

Всего в Севастополе - четыре районных государственных администрации: Балаклавская, Гагаринская, Ленинская и Нахимовская.