Азаров рассказал, что газа в Украине - завались

Украина располагает большими запасами газа, заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Много ли у нас запасов газа? Примерно 1 триллион (кубических метров), можно хоть сегодня ставить скважину бурить и получать», - сказал АЗАРОВ во время лекции для студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко «Место и перспективы Украины в нестабильном и меняющемся мире».

При этом премьер-министр отметил, что при проведении небольшой разведки запасы газа могут составить до 4 триллионов кубометров. АЗАРОВ подчеркнул также, что компания Shell намерена вложить в разведку газа в Украине до одного миллиарда долларов.

В 2010 году, по данным Госкомстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 5,5%, по сравнению с 2009 годом, до 19,1 млрд. куб. м. В 2009 году добыча газа увеличилась на 0,8%, по сравнению с 2008 годом, до 21 млрд. 181,8 млн. куб. м.