Суд забрал у "Укрпрофздравницы" имущество санатория в Ялте

Хозяйственный суд Крыма отменил принятое десять лет назад решение Ялтинского городского совета об оформлении права собственности на имущество санатория «Севастополь» (Ялта) за закрытым акционерным обществом лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов «Укрпрофздравница», сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

«Суд удовлетворил иск прокуратуры Ялты о признании недействительным решения горсовета, которым право собственности на имущество санатория общей площадью 4,3 тысяч квадратных метров зарегистрировано за ЗАО "Укрпрофздравница"», - говорится в пресс-релизе.

Хозсуд подтвердил доводы надзорного ведомства о том, что спорное имущество является государственной собственностью.

«Местный совет был не вправе оформлять его за "Укрпрофздравницей". ЗАО безосновательно получило в собственность корпуса здравницы», - подчеркнули в прокуратуре.

Прокуратура с весны проводит массовые проверки деятельности сети «Укрпрофздравница», которая объединяет около 80 санаторно-курортных учреждений в регионах страны.