Суд отменил отчуждение корпуса южнобережного санатория

Договор признан недействительным

Хозяйственный суд Крыма на этой неделе отменил отчуждение из государственной собственности корпуса санатория "Мисхор" в Крыму, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Украины. Суд удовлетворил иск прокуратуры Ялты в интересах Фонда государственного имущества, признав недействительным договор купли-продажи, по которому дочернее предприятие "Ялтакурорт" лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов "Укрпрофздравница" получило принадлежавший государству спальный корпус "Мисхора". Генпрокуратура в конце мая заявила о начале проверки законности отчуждения имущества санаторно-курортных учреждений, входящих в сеть "Укрпрофздравницы". ЗАО "Укрпрофздравница" объединяет около 80 здравниц в регионах Украины.

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