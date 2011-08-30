186 тысяч школьников сядут за парты 1 сентября в Крыму

Общее количество школьников в этом году в Крыму составит более 186 тысяч человек – на 8,5 тысяч больше, чем в прошлом учебном году, сообщило Министерство образования и науки, молодежи и спорта республики.

В частности, в первые классы школ региона пойдут 17,9 тысяч детей, в 10-е – 14,8 тысяч, в 11-е – 16,5 тысяч.

Увеличение количества учеников министерство поясняет демографической ситуацией, а также тем, что число первоклассников значительно превышает число выпускников 2010/2011 года.