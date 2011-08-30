Опрос: 48% украинцев недовольны образованием в школах

Почти половина украинцев (47,5%) не удовлетворена качеством школьного образования. Такие данные были получены экспертами Института Горшенина в результате телефонного опроса на тему «День знаний в Украине».

Из этих 47,5% респондентов 24,1% выбрали ответ «полностью не удовлетворен», 23,4% - «скорее не удовлетворен». Около трети опрошенных (33,5%) заявили, что их устраивает качество школьного образования в Украине. Из них 19,3% предпочли ответ «скорее удовлетворен», 14,2% - «полностью удовлетворен». Затруднился ответить на данный вопрос каждый пятый гражданин Украины (19,0%).

Считают, что за последний год качество школьного образования в нашей стране никак не изменилось, 41,2% украинцев, а 32,9% полагают, что за этот период оно ухудшилось. Высказали мнение, что качество школьного образования за последний год улучшилось, 13,1% опрошенных, 12,8% - затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины граждан Украины (53,8%) отметили, что чаще всего родители школьников сталкиваются с такой проблемой, как постоянные сборы денег на ремонт школы и подарки учителям. Следующая по значимости проблема – покупка дорогих учебников и учебных материалов (39,1%), далее следуют безразличное отношение педагогов к детям (26,2%), некомпетентность учителей (24,9%), а также низкий уровень безопасности детей в школе (23,1%). Переполненные классы считают часто встречающейся школьной проблемой 18,3% респондентов, несовременные программы обучения – 13,3%. Затруднились ответить на данный вопрос – 4,6% опрошенных.

Половина опрошенных (51,5%) считает, что ученикам Украины нужна единая школьная форма. При этом, 37,2% из них высказали мнение, что каждой школе нужна своя форма, а 14,3% - что нужна единая форма для всех школ в стране. Полагают, что школьная форма не нужна, 40,1% опрошенных, а 8,4% - затруднились ответить на данный вопрос.

Почти треть граждан Украины (30,1%) считает, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется родителям в 1000-1500 гривен. Каждый шестой респондент высказал мнение, что на подготовку одного ученика к школе потребуется от 1500 до 3000 гривен, а 4,8% полагают, что потребуется сумма более 3000 гривен. При этом почти четверть опрошенных (24,2%) предположили, что родители школьника смогут обойтись суммой 800-1000 гривен. Считают, что на подготовку ученика к школе хватит 500-800 гривен, 14,1% респондентов, а 7,2% полагают, что можно обойтись 300-500 гривнами. Высказали мнение, что подготовка школьника обойдется в сумму, меньшую 300 гривен, 2,1% опрошенных, а 1,6% - затруднились ответить на данный вопрос.

Опрос проводился 27 - 29 августа, всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.